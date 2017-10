Videointervjuud ja tipphetked: Viimsil jäi üllatusest puudu pikem pink

«12:5 oli seis ja pärast seda me esimesel poolajal enam väravat ei visanudki. Olime oma kümme minutit kuival. Vastastel hakkas Siim Patrael mehetegusid tegema ja meie enesekindlus kadus täiesti ära,» kommenteeris Kehra treener Mart Raudsepp kohtumist.

«Ma kardan, et meie meeste probleemiks on praegu lühikese pingiga satside vastu motiveerimine. Esimesed 15 minutit mängime hästi, aga siis hakkab tujutu mäng pihta. Ju on meie (treenerite – toim) tegemata töö,» jätkas ta.

Viimsi peatreener Jarno Nurm oli oma hoolealuste üle uhke ning kuigi üllatusest jäi veidi puudu, suudeti vähemalt kaitses teha hooaja parim partii. «Üllatusest jäi puudu pikem pink, aga müts maha poiste ees. Tegime hooaja parima kaitsepartii, näitasime sisu. Puudu jäi natukene külmast närvist, suutsime viigistada, aga mitte ette minna.»