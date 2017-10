Tipphetked: Kreeka ime jätkas uut hooaega pidurdamatu hooga

Möödunud hooajal tõusis 22-aastane Antetokounmpo üheks andekamaks nooreks staariks, tehes põhiturniiril ajalugu: ta lõpetas NBA-s põhihooaja nii punktide, lauapallide, korvisöötude, vaheltlõigete kui blokkide arvestuses liiga 20 parema seas.

«Meil on Giannise jaoks alati kõrged lootused. Nüüd tõstis ta lati väga kõrgele ning käsime tal seda seal hoida,»sõnas Bucksi treener Jason Kidd.

Bucksile alla jäänud Celticsi staar Kyrie Irving sõnas, et Haywardita on raske, kuid meeskond peab end kokku võtma. «Me teame, kui palju me teda vajame. Suur auk vajab lappimist. Loomulikult oleme häiritud, aga ma ei usu, et ta tahab, et me nukrutseksime. Minu töö on meid tagasi kokku viia,» rääkis Irving mängujärgses intervjuus.

Eile NBA meisterklubi Golden State Warriorsi alistanud Houston Rockets jätkas tänagi võidukalt, kui alistati 105:100 Sacramento Kings.

Veel 17 sekundit enne lõppu sai Sacramento tänu Buddy Hieldile kolme punkti kaugusele, kuid Houston suutis vahet hoida. Teist päeva järjest oli Houstoni meeskonna edukaim James Harden, kes viskas 27 punkti ja andis 9 resultatiivset söötu. Eric Gordon lisas 25 punkti.

