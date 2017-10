Kahekordne olümpiavõitja tuli lagedale šokeeriva paljastusega

Gutsu oli toona 15-aastane, Štšerbo neli aastat vanem. Ukrainlanna sõnul olid tema koondisekaaslased Tatjana Toporova ja Rustam Šaripov vägistamisest teadlikud, kuid ei teinud toona midagi. Nüüd otsustas 41-aastane Gutsu Facebookis tõega lagedale tulla.

«Vitali Štšerbo. Koletis, kes hoidis mind minu enda vangis nii palju aastaid. Ma tean, et sa proovid end eristada, aga minu asitõendid on nii palju tugevamad kui sinu sõnad. Olen tugevam kui kunagi varem. Sa ei saa mind enam murda. See on minu Tuhkatriinu lugu,» kirjutas Gutsu oma Facebooki postituses.

Gutsu võitis aasta hiljem Barcelona olümpiamängudel kaks olümpiakulda, ühe hõbemedali ja ühe pronksi. Štšerbo võitis Barcelonas koguni kuus olümpiakulda, neli aastat hiljem teenis ta juba Valgevene eest võisteldes Atlanta olümpiamängudel neli pronksmedalit.