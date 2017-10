Selgus, kui palju teeniks Neymar, kui ta kroonitaks maailma parimaks jalgpalluriks?

Kodune auhinnakapp on Neymaril samuti lookas: Barcelonaga võidetud tiitlite kõrval paikneb seal ka näiteks Rio olümpiakuld. Vähemalt üks trofee on Neymaril täielikust õnnest veel siiski puudu – teda pole ametlikult tunnistatud maailma parimaks mängijaks. Viimase kümnendi jooksul on seda tiitlit – Ballon d’Ori – vaheldumisi pendeldatud Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo vahel ja kui Madridi Realiga tänavu nii Hispaania kui ka Meistrite liiga võitnud portugallane selle tänavu ilmselt taas pea kohale tõstab, kerkib ta viie võiduga Messiga samale pulgale.

Neymar on ka tänavu 30-mehelises nimekirjas, kelle seast võitja valitakse, aga ilmselt puudub tal võidušanss. Küll aga on järgmisel aastal kavas MM-finaalturniir, kus brasiillane võib oma rahvuskoondisega tegusid teha ning hääletajate silmis Messist ja Ronaldost ette kerkida. Peaks see nii minema, tuleb PSG-l mehele tasuda preemiaks 3 miljonit eurot, väidab Le Parisien.

Neymari leping PSG-ga kestab 2022. aastani ning iga kord, kui brasiillane selle aja jooksul Ballon d’Ori, mida ei anna enam välja Rahvusvaheline Jalgpalliliit FIFA, võidab, peab klubi kukrut kergendama. Kas selleks üldse vajadust on, näitab juba aeg.