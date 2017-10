Eesti vollemehed valiti sümboolsesse koosseisu

Aganits ja Montpellier alistasid 3:0 (25:20, 25:16, 25:15) Arago de Séte’i võistkonna. Eestlane andis võitu tõhuse panuse blokitööga, kus ta oli viie eduka sulustamisega matši edukaim. Lisaks realiseeris Aganits kaheksast tõstest neli ja lõi ühe ässpallingu. Punkte kokku seega kümme ja samaväärseks kujunes ka palluri efektiivsusnäitaja.

Juhkami koduklubi Tourcoing ei suutnud avavoorus vastu saada eelmisel hooajal tugevuselt teises eurosarjas triumfeerinud Toursi klubile. Eestlasest nurgaründaja arvele jäi 22:25, 18:25, 19:25 kaotusmängus 11 punkti. Väga hea partii tegi Juhkami nii rünnakul (73 protsenti) kui vastuvõtul (75 protsenti) ning kogus kasuteguriks pluss üheksa.

Juhkami valituks osutumist üle ei tähtsustanud, jäädes tagasihoidlikuks. «Meil on vaid üks mäng olnud ja seetōttu on vara hinnangut anda. Esimeses mängus oli positiivset, aga oli ka negatiivset, mille kallal tuleb vaeva näha. Kuna meeskond kaotas, siis ei saa rahul olla. Proovime oma nōrkusi parandada, et saaks laupäeval juba vōidukalt platsilt lahkuda,» sõnas ta Volleyle.