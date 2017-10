FIA ja F1 on korruptsiooniuurimise all

Liberty Media ostis tänavuse aasta algul 7 miljardi euro eest Bernie Ecclestone’ilt F1-sarja kommertsõigused. Oma heakskiidu pidi tehingule andma ka FIA. Probleem seisneb selles, et FIA omaduses on sümboolselt samuti 1 protsent F1-õigustest – nõnda leppisid 2013. aastal kokku Ecclestone ja FIA president, endine Ferrari vormelitiimi pealik Jean Todt. Võimud näevad siin huvide konflikti.

«Me oleme kindlad, et iga uurimise tulemus kinnitab, et FIA on alati käitunud asjakohaselt. Me oleme valmis kõigile päringutele vastama, kui vastavasisuline uurimine avatakse või meilt selgitust küsitakse,» vahendab GrandPrix.com autoliidu ametlikku avaldust.

Esimest korda tõstatati huvide konflikti küsimus juba veebruarikuus. Siiski eitas FIA igasugust väärat käitumist.