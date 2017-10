Barcelona spordidirektor käis Tottenhami tähtmängijaid luuramas

Tottenham on kahel viimasel hooajal saavutanud Inglismaa meistrivõistlustel teise ja kolmanda koha – suurepäraste mängudega on silma jäänud 24-aastane ründaja Harry Kane, kelle tabamuste toel on Londoni klubi astunud suure sammu Euroopa tipu suunas. Just tema tegemisi käis Fernandez oma silmaga Madridis vaatamas.

Barcelona spordidirektor jälgis tähelepanelikult ka Tottenhami ründava poolkaitsja Christian Erikseni oskuseid. Läinud suvel tegi Kataloonia suurklubi rohkesti pakkumisi Philippe Coutinho soetamiseks, kuid nüüd on nende huviorbiidis Amsterdami Ajaxis jalgpallihariduse omandanud 25-aastane taanlane.