Vastasmeeskonna fännide suunas urineerinud jalgpallur sai karistada

Distsiplinaarkomisjon otsustas mängijat karistada viiemängulise keeluga. Väidetavalt käisid 21-aastase mängija tegutsemisviisiga kaasas ka erinevad vulgaarsed žestid. Matš Turrise ja Sarnene vahel lõppes tulemusega 3:3.

Turrise jalgpalliklubi president Antonio Colantonio sõnas, et süüdistused Liberti suunas on valed ja klubi kavatseb otsuse edasi kaevata. «Meie mängija pole mitte midagi valesti teinud,» kommenteeris intsidenti Colantonio.

Giovanni Liberti of Serie D side Turris Calcio has been banned for 5-games, after he urinated at Sarnese fans.



As you do... pic.twitter.com/yYg6S1FQut