Fotod: Eesti jalgrattur elas Hiina velotuuril üle karmi kukkumise

Eestlane oli laskumisel Eritrea mehe selja taga ning tahtis temast mööduda, kuid see ei õnnestunud plaanipäraselt. Järgmises kurvis konkurent kukkus, kuid seejärel tabas tagasilöök Räime.

«Järgmises kurvis oli minu kord juba,» kirjutas Räim sotsiaalmeedias. «Teel oli muda/sammal ning mul ei olnud midagi teha. Ratas läks alt ära ja libisesin otse põõsasse ja endalegi üllatuseks peitus seal meetrisügavune ja -laiune betoonist kraav. Ouch… see oli päris valus.»

«Lamasin nagu vannis, aga ei saanud ennast liigutada, sest olin veidi šokis ja mu jalad olid põõsas kinni. Õnneks peatus meeskonnakaaslane Luis ja tõmbas mu sealt välja. Sinna läks meie meeskonnaarvestuse hea tulemus, kuid ma hindan väga seda panust, mida ta tegi. Lõppude lõpuks oleme siiski kõik inimesed.»

Suurtematest vigastustest eestlane pääses. «Alguses kahtlustasin rangluud, ülejäänud haavad on nagu ikka ratturitel. Vasakus käes on üsna sügav haav, aga see peaks kenasti ära paranema,» lisas Räim.