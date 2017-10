Premier League kaotab peagi juba hooaja kolmanda peatreeneri

«Lõpliku otsuse teeb klubi juhatus, mitte mina. Kui juhatus arvab, et ma ei ole enam õige mees sellele tööle, siis nad annavad sellest mulle teada,» vahendab Koemani eilsele kaotusele järgnenud sõnumit BBC. «Kui meeskond ei võida, kui meeskond ei mängi hästi, kuigi nad võib-olla võiksid, siis on alati süüdi peatreener,» lisas hollandlane, et tajub kirvest enda pea kohal rippumas.

Klubijuhid andsid sel nädalal juba teada, et nad usuvad ja toetavad Koemani täielikult. Sellistel väljaütlemistel on Inglismaal küljes aga halb maik, sest kui meeskonna tähtsad ninad peavad välja tulema taoliste avaldustega, siis järelikult on seis nirumast niru ning tegelikult otsitakse tagatubades juba uut treenerit.

«Seis on keeruline. Enesekindlus kasvab mängude võitmisest,» rääkis Koeman eile. «Kuidas me täna teisel poolajal võitlesime, see tuleb meeles pidada ja sedasi jätkata. Kõik teavad, et nädalavahetusel ootab ees oluline mäng.» Goodison Parkile sõidab pühapäeval külla Londoni Arsenal.

Kui Inglismaa kõrgliigahooaeg on kõigest kaheksa mängu noor, on juba hundipassi saanud kaks peatreenerit – Crystal Palace vallandas 11. septembril Frank de Boeri ja Leicester City alles sel teisipäeval Craig Shakespeare’i. Kihlveokontorites on kolmanda kingasaaja ülisuur favoriit just veidi üle aasta ametis olnud, aga tänavu Evertonile vaid kaheksa punkti teeninud Koeman – koefitsient on nõnda madal kui 1,14.