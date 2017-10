Jalgpalli otsepilt: Kalju võõrustab püsüimajäämisest mõtlevat Paidet

Mängu eel:

Kalju on liigatabelis kolmandal kohal ja sinna ilmselt ka jääb, sest kaheksa punkti kaugusel olevat Levadiat püüda on realistlikult võimatu ning selja tagant Infonet neid enam ohustada ei saa. Hoopis rohkem on mängus kaheksandal kohal oleval Paidel, keda jälitab kuue punkti kaugusel olev Viljandi Tulevik. Kalju vastu mõnegi punkti teenimine lubaks Paidel peaaegu kindlalt tagada liigasse püsimajäämine ka järgmiseks aastaks.

Sel hooajal on varem mängitud kolm korda ning kui kaks esimest kohtumist võitis Kalju 1:0, siis kolmandas jäädi peale juba 4:0. Paide viimane võit pärineb eelmise hooaja viimasest kohtumisest, kus saadi Kaljust jagu 2:0.