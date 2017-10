Jalgpalli otsepilt: tiitlit jahtiv Levadia ihkab Tuleviku vastu kättemaksu

Mängu eel:

Liidrikohal olevat Florat jahtiv Levadia teab, et neil tuleb kohtumine Tulevikuga igal juhul võita. Korra on sellega tänavu aga juba hätta jäädud, kui juulis üllatas Viljandi kodus pealinlasi 1:0 võiduga. Tegu on ühtlasi ühega Levadia kahest tänavusest liigakaotusest. Hooaja kahes esimeses omavahelises mängus oli Levadia olnud parem tulemustega 2:0 ja 5:0.

Kui Levadia unistab tiitlist, siis Tulevik püsimajäämisest. Ülesanne on aga veel raskem kui Levadial, sest hooaja kolme viimase vooruga tuleks Paide Linnameeskonna vastu tagasi mängida kuuepunktiline mahajäämus. Kui Tulevik seda ei suuda, ootavad neid hooaja lõppedes üleminekumängd esiliigas teiseks jääva iseseisva meeskonnaga.