Pahane Vettel: kas ma poleks pidanud ootama, kuni eelmine mees vetsus lõpetab?

Vetteli jaoks läks Jaapani võidukihutamine aia taha: sakslase jättis raja äärde katkine süüteküünal ning sellega kustus suuresti ka tema lootus MM-tiitlile. Vahe Lewis Hamiltoniga on nüüd juba 59 punkti briti kasuks.

Tegelikult sai Ferrari meeskond Vetteli masinat vaevanud veale jälile juba enne võistluse algust, aga küünalt ei jõutud lihtsalt ära vahetada. Samal ajal kui mehaanikud palehigis tööd tegid, jäi piloot oma vormeli juurde, viivitas teiste võistluseelsete toimingutega ning ei jõudnud seetõttu ühineda oma kolleegidega kohustuslikul hümniesitusel. Kohtunikud otsustasid seepeale Vettelit noomida – nüüd on sakslane ühe eksimuse kaugusel stardirivis 10 kohta tahapoole nihutamisest.

«Ma ei saa sellest otsusest aru,» vahendas F1i.com Vetteli tõdemust, et ei mõista, mida ta saanuks paremini teha. «Muidugi jäin veidi hiljaks, aga pool hümni olin ma kohal. Olin üllatunud, kui kuulsin, et saan selle eest noomida. Reeglid on muidugi selged, aga … Võib-olla oleks ma pidanud siis minu ees oleva tüübi eest ära lükkama ja mitte ootama, et ta vetsus ära lõpetab! Veidi naeruväärne, aga mis seal ikka.»

Sel nädalavahetusel on F1-sarjas kavas USA GP.