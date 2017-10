Arsenali täht andis tiimikaaslastele teada, et lahkub klubist

Özili leping Arsenaliga kehtib järgmise suveni ja seetõttu on peatreener Arsene Wenger sunnitud valiku ees – kui meest jaanuaris maha ei müüda, kõnnib 2013. aastal klubiga rekordsumma eest liitunud ründemängija mõne kuu pärast täiesti tasuta Emiratesi staadionilt minema.

Väidetavalt on Özil juba oma senistele tiimikaaslastele ja sõpradele teada andnud, et tema uueks mängupaigaks saab Manchester United. Seal on teda ees ootamas peatreener Jose Mourinho, kelle käe all pallis Saksamaa koondislane kunagi Madridi Reali ridades. Tõsi, Daily Maili arvates ei ole portugallane valmis Özili talvel üle ostma, vaid ootab kosimisega, kuni tähtmängijast saab suvel vabaagent.

Seega on Arsenalil võimalus Özil maha müüa, enne kui mees lihtsalt rivaalide juurde kõnnib. Huvi on tema vastu üles näidanud Milano Inter, aga pole kindel, kas ründaja ise on huvitatud Itaaliasse siirdumisest.