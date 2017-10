Shaunae Miller-Uibo: plaanin tänu Maicelile seitsmevõistlust proovida

«Jah, tänu Maiceli alavalikule on mul plaan oma lõbuks kunagi üks seitsmevõistlus läbi teha. Usun, et treenerid annavad selleks loa, kui esmalt põhialal head tulemused ära teen,» ütleb 23-aastane veerandmailer.

«Tegelesin lapsena peaaegu kõigi kergejõustikualadega. 200 ja 800 meetri jooksuga probleeme pole, kaugust olen hüpanud treeningul umbes 6.40 ja kõrgust 1.86.»

«Ta on pikk ja päris tugev, mistõttu arvan, et ka viske- ja tõukealad ei tekita suuri raskusi,» lisab Maicel Uibo. «14 meetrit kuuli tõugata poleks Shaunae'le mingi probleem. Pigem on küsimus, kuidas ta oma pikkade jalgadega (Shaunael on kasvu 185 sentimeetrit – toim) tõkete vahele ära mahub.»

Seda, et Bahamal pole kunagi varem keegi tõsisel tasemel mitmevõistlust teinud, tõestavad pisikese saareriigi rekordid. Meeste kümnevõistluses on rahvusrekord 7421 ja naiste seitsmevõistluses 5368 punkti.

Juhul kui Miller-Uibo plaaniks tõsisemalt alale keskenduda, kerkiks ta üsna kiiresti ilmselt maailma paremikku, sest juba tema praegused orienteeruvad tulemused - 13,50 - 1.85 - 14.00 - 22,30 - 6.40 - 40.00 - 2.12,00 - annaks kokku tippklassist 6623 punkti. Bahama rekordi lööks ta kindlalt üle isegi kuue alaga.

