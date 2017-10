Galerii: uut ala proovinud Ricciardo kisas hasardist hääle ära

Del Valle keskkoolis on ameerika jalgpall tõsine teema – Cardinalsi nime kandva koolimeeskonna kodustaadion mahutab suisa 7500 pealtvaatajat. Kuigi Ricciardo ja Verstappen lõid kaasa terve meeskonna kahetunnise treeningu, võib olla kindel, et oma täisvõimsust koolijütsid nende peal ei kasutanud. Ameerika jalgpall pole ju mingi hellitav spordiala ja tippsportlane ei saa enne võistlusnädalavahetust oma tervisega riskida.

«Väga lahe. Ma jumaldan pallimänge ja alati on tore midagi uut proovida,» võttis kogemuse kokku Ricciardo. «Mulle meeldis see meeskonnavaim. On tore näha, kuidas sport on siin nõnda suur osa haridusteest. Kui aus olla, siis ma läksin lausa liiga elevile ja mul läks kaasakisamisest hääl ära. Aga kogemus oli suurepärane.»

Kuidas Ricciardo oma esitusega trennis rahule jäi? «Päris normaalselt vist. Mu püüdmine oli okei, aga löömine ja söötmine … Ühesõnaga, mu püüdmine oli okei. Eks nad vist hoidsid end tagasi ka – 16-17 aastat vanad poisid, kes olid minust kaks korda suuremad.»