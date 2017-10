Söör Alex Ferguson andis oma endistele mängijatele taas peapesu

Nimetatud kolmik soetas koos kunagiste kamraadide Nicky Butti ja Phil Neville’iga ning investor Peter Limiga Salfodi klubi 2014. aastal ning äsja avati klubi uus 5000 pealtvaatajat mahutav staadion. Lindilõikajaks kutsuti Ferguson, kes pidas ka lühikese kõne.

The moment Sir Alex Ferguson opened The Peninsula Stadium​! pic.twitter.com/iotRF4YBke — Salford City FC (@SalfordCityFC) October 19, 2017

«Ma ei ole üllatunud. Mida te olete siin korda saatnud, on, et te olete midagi andnud tagasi piirkonda, kust teie elu kasvas. Paljud inimesed, võib-olla isegi mina, arvasid, et te olete peast soojad, aga te tahate anda midagi tagasi ja see näitab, milline on teie iseloom ja milline see on teil terve elu olnud,» sõnas šotlane. «Mida iganes te olete saavutanud, mida iganes ette võtnud, teil on alati olnud siht, energia ja usk enda tegudesse.»

Salford mängib praegu Inglismaa liigapüramiidi kuuendal astmel, aga on kolmandiku hooaja järel võitlemas tõusmaks järgmiseks hooajaks viiendale liigatasemele.