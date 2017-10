Postimehe uudistesaade «Spordireporter» on tänavu suuresti pallimängude päralt – kodukamaralt räägime käsi-, võrk- ning jalgpallist, lisaks vaatame üle ka ookeanitaguste suurliigade NBA ja NHLi hetkeseisud. Lõpetuseks snuuker – see on aga rohkem kuuli- kui pallimäng.