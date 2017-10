Fotod: Mäkinen kinnitab, et juba 2018 algul kolib tükike Toyotat Tallinna

Ott Tänak on tulevast hooajast Toyota sõitja. Kuigi nimi pärineb Jaapani autotootjalt, on tegu suuresti Soome meeskonnaga, mida näitas ka tänavune sõitjatevalik – Jari-Matti Latvala, Esapekka Lappi ja Juho Hänninen. Aga täpselt samamoodi nagu Tänak süstib meeskonda kõvasti Eestit, läheb ka tiim tulevast aastast rohkem siinset nägu – meeskonna Tallinna kontori-baasi ehitustööd on täies hoos.