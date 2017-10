Perekond Uibo lubadus: lapsed omandavad ka eesti keele

Kui lapsed peaksid aga head spordigeenid saama, siis kumma riigi lipu all nad võistlema asuks? «Maicel on öelnud, et kui esimene laps esindaks Bahamat, siis teine peaks Eestit esindama,» muigab Shaunae. «Aga tegelikult on meie elukoha tõttu ilmselt mõistlikum valik Bahama. Kui Eestis oleks samasugune kliima nagu Kariibidel, poleks meil siin elamise vastu midagi. Aga me armastame mõlemad meeletult sooja ilma.»

«Luban, et lapsed omandavad eesti keele,» torkab Maicel vahele. «Peame tegema nii, et mina lihtsalt ei räägi algusest peale nendega sõnagi inglise keelt. Ainult nii on võimalik, et nad omandavad nii inglise kui eesti keele.» Shaunae nõustub ja lisab naljatledes, et laste sündides tuleb Maiceli õpetajast ema Raina Uibo teisele poole ookeani nii lastele kui talle eesti keelt õpetama meelitada.