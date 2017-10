Janar Talts: noored käivad vahel isegi varahommikul trenni tegemas

«Ma ei tea, mida Kalevi mehed kolmanda veerandi alguses mõtlesid või tegid, aga meie muutusime kaitses palju agressiivsemaks ja lõpuks hakkasid ka visked sisse kukkuma. Lõpuhetkedel oli Kalev lihtsalt kindlam.

Meie jaoks on tõesti raske aeg (Tartu on kaotanud tänavu kõik neli ametlikku kohtumist, neist kaks eurosarjas, kus langeti juba konkurentsist välja – toim). Aga tänavune hooaeg on ka küllaltki erinev eelmistest. Uus peatreener Priit Vene annab võimaluse noortele. Hetkel on meil neli meest vigastusega väljas, mis teeb olukorra eriti keeruliseks. Isegi kui nad kõik rivis oleksid, jääksime meeskonnana ilmselt natuke hõredaks Kalevi vastu. Tänavu on meil ilmselt ka Raplaga igas mängus pusimist, nagu esimene kohtumine näitas.

Aga noored on iseenesest väga tublid olnud. Nad käivad vahel isegi kell kaheksa hommikul trenni tegemas ja mõnikord on neil enne õhtust pallitrenni eraldi veel kerge jõutreening. No vaata kasvõi 16-aastast Hendrik Eelmäed, kes on juba eurosarjas ja Kalevi vastu palju minuteid kogunud. Tal on väga kihvtid liigutused. Eks hooaeg näitab, kas heitleme tänavu pigem Kaleviga kulla või Raplaga hõbeda eest.»