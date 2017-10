Võrkpalli otsepilt: kas Saaremaa jätkab võidukalt?

ENNE KOHTUMIST:

Sel hooajal Credit24 Meistriliigaga ühinenud Saaremaa VK on seni saanud tunda vaid võidurõõmu. Kõik kolm senist vastast on alistatud ja liigatabelis hoitakse kolmandat kohta. Laupäeval kohtutakse Kuressaare Spordikeskuses lätlaste Jekapbilsi Lušiga, kel kirjas kaks võitu ja kaks kaotust, mis annab kuuenda tabelikoha. Pühapäeval peetakse teine kodumäng Orissaares, siis on vastaseks tabeli 10. meeskond Daugavpilsi ülikool.

Saaremaa peatreener Urmas Tali ütles nädalavahetuse eel, et valmis tuleb olla kaheks raskeks katsumuseks. «Senised vastased pole tabeliseisu kohalt ehk nii tugevad olnud tõesti. Peamine on aga oma asjadega hakkama saada ja erinevate tasemetega meeskondade vastu oma joont hoida. Proovikivi ongi eelkõige meie oma mängu leidmine. Selge see, et midagi kerget meid ees ei oota,» sõnas Tali.

Seni on Saaremaa publik oma meeskonda saalis rohkearvuliselt toetamas olnud, peatreener loodab selle tendentsi jätkumist. «Eks me peame selleks ise tublid olema, et inimesed meile jätkuvalt kaasa elama tuleks. Anname endast parima,» lubas juhendaja.