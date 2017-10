Võrkpalli otsepilt: TTÜ kohtub Daugavpilsiga

ENNE KOHTUMIST:

Lisaks Saaremaa võrkpalliklubile mängib kodusaalis ka TTÜ, kes laupäeval läheb vastamisi Daugavpilsiga ja pühapäeval Jekapbilsi Lušiga. Seni on Tallinna meeskond kolmest vastasest alistanud ühe ning hoiab Credit 24 Meistriliiga tabelis 11. positsiooni. Et eelmisel aastal suutis noortest meestest koosnev TTÜ põhiturniiril koguda vaid kolm võitu, on käesolev hooaeg nende jaoks igati positiivselt alanud.