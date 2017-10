Hamilton oli kiireim ka teisel vabatreeningul, Vettelil probleemid

MM-sarja üldliider Hamilton oli kiireim ka hommikusel vabatreeningu. Tema järel sõitis õhtuse vabatreeningu teise aja välja Red Bulli sõitja Max Verstappen, kes oli britist aeglasem 0,397 sekundit. Kolmandat aega näitas Ferrari sõitja Sebastian Vettel (+0,524).

Vettelil, kellel on viimastel etappidel probleeme esinenud, oli tükk tegemist ka teisel vabatreeningul. Ta läbis ainult 11 ringi ning tegi ka ühe spinni, mis lõppes tema jaoks lõpuks väljasõidu turvaalal. Sakslaste väheste ringide põhjus peitus aga esitelje probleemis.

