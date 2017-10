Video: lapsega kähmlusesse tormanud jalgpallifänni karistati staadionikeeluga

Everton andis eile õhtul teada, et intsidendis osalenud meesterahvas on identifitseeritud ning teda ootab ees staadionkeeld. «Oleme ta identifitseerinud ning keelame tal tulevikus Evertoni mängudel staadionile tulla. Lisaks tegime avalduse politseile,» teatas klubi.

Tõenäoliselt ootab karistus ka Evertoni, kuid see selgub täpsemalt 16. novembril. Kõnealuse mängu võitis külalismeeskond Lyon 2:1.

Yep. That's an Everton fan with his child trying to hit a Lyon player. pic.twitter.com/XWEROnfrlD