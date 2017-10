Võistluste ajal suurel kiirusel kiirabiautoga kokku põrganud rattur hukkus

20-aastane Riebel aitas oma tiimikaaslast Erwan Brenterchi tagasi peagruppi vedada, sest viimasel esines mehhaaniline probleem. Kahekesti arendati meeletut kiirust ning laskumisel näitas nende rattakompuuter 80km/h. Sama kiirusega põrkas Riebel kokku ka talle vastu sõitnud kiirabiautoga. Ta suri silmapilgselt. Õnnetuses sai viga ka Brenterch, kes murdis jala.

Kuidas sai juhtuda, et kiirabiauto ratturitele vastassuunas vastu sõidab, peab välja selgitama juurdlus. Praeguseks on selge, et võistluste ajaks polnud antud teelõigul liiklus täielikult suletud.

Velotuuri üheksaks etapp katkestati kohe pärast õnnetust. Kuigi täna sõidetakse velotuuri viimane etapp, otsustasid korraldajad, et selle tulemused arvesse ei lähe. Lisaks vähendati võistlustrassi pikkust. Velotuuri võitja pannakse paika kaheksanda etapi tulemuste järgi.