Video: ebaõnnestunud väravatähistus ajas sotsiaalmeedia naerma

Jose Izquierdo 45. minuti värava tähistamisel ei teeninud tähelepanu mitte väravaautor Izquierdo, vaid meeskonna ääreründaja Anthony Knockaert. Internet lõi Knockaert ebaõnnestunud tähistuse peale kihevile, kuid ilmselt aitab 3:0 võit ääreründajal juhtunu kiiresti unustada.

Anthony Knockaert. Brilliant footballer, not so great at sliding on his knees #WHUBHA #BHAFC pic.twitter.com/tCBXwnG4VC