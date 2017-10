Lisaajal napilt alla vandunud Kirpu kiitis koostööd tipptreeneriga

Kirpu matšid läksid Kalevi spordihallis suisa kaks korda lisaajale. 1/16-finaalis alistas ta otsustava torkega hiinlanna Jiangling Lai. Kui selle kohtumise suutis ta võita, siis kaheksandikfinaalis hakkas ta rapsima.

«Ikka jääb kripeldama, sest võit oli nii lähedal. Kahju on. Ühest küljest suutsin näidata teatud hetkedel head vehklemist, samas stabiilsust polnud.»

Kirpu jaoks oli see esimene turniir uue treeneri, kahekordse olümpiavõitja Angelo Mazzoni käe all. Itaallasega pole Kirpu saanud palju koos tegutseda, kõigest üle kuu, aga tunneb, et esimesed viljad on hakanud kasvama.

Vehklemise MK-etapp Tallinnas. / Tairo Lutter

«Saame teineteisest väga hästi aru, ma ei kujutanudki ette, et võõra inimesega on nii mugav olla! Ta juhendab mind kõrvalt palju ning üritasin teha palju seda, mida ta mulle pakkus. Viimase kahe matši pingelistel hetkedel ei suutnud ma kahjuks ellu viia seda, mida ta mulle soovitas,» sõnas Kirpu ning lisas, et Mazzoni proovis tema jaoks harjumatut olukorda muuta.

«Minu jaoks pole väga mugav, kui vastane pressib mind kurjalt ja lammutab tugevalt läbi tera. Siis treener ütleski mulle, et pane relv kõrvale, ära anna talle relva. Aga mul oli nii suur soov torgata, et läksin ikkagi torkama!»

Kirpu teeb kaasa ka homsel võistkonnavõistlusel. Temaga kuuluvad ühte naiskonda Julia Beljajeva, Kristina Kuusk ja Katrina Lehis.

Otse põhiturniirile pääsenud Kristina Kuusk tõdes, et pidi uudse olukorraga veidi harjuma. Kuusk sai kokkuvõttes 13. koha.

«Ma olen ikka harjunud esimesel päeval vehklema ja mul oli raskem. Ma alles elasin end sisse, vastane oli end juba eile sisse elanud. Eks mu vehklemine oli rabe, aga ega esimese võistluse põhjal pole mõtet järeldusi teha.»