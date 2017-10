Ojamaa kirev karjäär jätkub Horvaatias

«Minule teadaolevalt on Gorica hästi korraldatud ja kõrgete ambitsioonidega klubi,» vahendab meeskonna Facebooki lehekülg eestlase muljeid. «Teen kõik endast oleneva, et õigustada meeskonna juhtide usaldust, kes minuga käed lõid. Horvaatia on suurepärane jalgpalliriik.»

Kuraditosin liigamängu pidanud Gorica paikneb 26 punktiga teisel tabelireal, ühe vähempeetud mänguga on 27 silmaga liider Zagrebi Dinamo duubelmeeskond. Järgmisel nädalal kohtub Gorica kolmandal kohal paikneva Dugopoljega.

Ojamaa on varasemalt kuulunud Eesti, Inglismaa, Saksamaa, Soome, Šotimaa, Poola, Norra, Austria ja Hollandi meeskondadesse. Augustis lõpetas eestlane vastastikusel kokkuleppel lepingu Go Ahead Eaglesiga.