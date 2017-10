Poodiumile jõudnud Beljajeva: esimese treeningu tegin alles septembri alguses

«Esimese treeningu tegin alles septembri alguses. Isegi imestasin, et tegelikult olen päris heas vormis ja torge polnud kuhugi kadunud,» sõnas Beljajeva ning lisas, et muretses vähese võistluspraktika pärast.

«Eesti karikavõistlustel ma ei osalenud, sest ma olin alles trenni hakanud tegema ning ei soovinud sellises vormis võistelda. Natuke muretsesin, mis siin saab. Aga näe, tuli välja,» muheles ta.

Beljajeva alistas avaringis Jaapanlanna Yume Kuroki 15:5 ning seejärel rumeenlanna Raluca Cristina Sbarica 15:8. Kaheksandikfinaalis tuli vastu koondisekaaslane Kristina Kuusk, keda Beljajeva torkas 15:8. Nelja hulka jõudis Beljajeva, võites ukrainlannat Džoan Feibi Bežurat 15:12, kuid vajas natuke ka arstiabi. Nimelt hakkas vehklejat segama vana randmevigastus.

«See on mul vana trauma, liiges läheb vahepeal paigast ära,» sõnas Beljajeva ning jätkas vehklemist.

Poolfinaalis tuli Beljajeval ette MM-i poolfinaali korduskohtumine. Kui toona jäi ta venelannale atjana Gudkovale alla lisaajal 12:13, siis nüüd olid kaotusnumbrid 8:15. Seejuures oli Beljajeva teise perioodi keskel taga 1:7.

«Ma ei saa öelda, et ta on kõige tugevam vastane. Muidugi ta on maailmameister, aga kõik vastased on võidetavad. Seekord läks nii. Tuleb oma järeldused teha, ei tohi kohe matši alguses lollusi teha. Tegin rumalaid vigu,» sõnas Beljajeva.

Homme on naistel kavas võistkonnavõistlus, Eesti koondis alustab vehklemist 11.15. Vastaseks tuleb kas Soome või Iisrael.