Video: Grosjeani vabatreening lõppes kruusaväljal, Hamilton kiireim

Maailmameistrivõistluste üldliider läbis Austini ringraja ajaga 1.34,478. Suurbritannia võidusõitjale järgnesid Ferrari esisõitja Sebastian Vettel (+0,092) ja Valtteri Bottas (Mercedes; +0,214). Esimesel vabatreeningul moodustasid esikolmiku samad mehed, samas järjekorras, aga vahed olid suuremad.

Haasi sõitja Romain Grosjeani vabatreening lõppes üheksandal ringil, kui prantslane kaotas oma masina üle kontrolli ning see kruusaväljale kinni jäi. Libeda raja üle kurtis Red Bulli piloot Max Verstappen, kes lõpuks platseerus viiendale kohale.

