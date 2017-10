Galerii: intriig üleval - USA GP esireas Hamilton ja Vettel

Hamiltoni jaoks on tegu karjääri 72. parima stardikohaga MM-sarjas. Edu Vetteli ees oli korralik, aga ei midagi ülihiilgavat - 0,239 sekundit. Sakslane edestas omakorda 0,221 sekundiga Valtteri Bottast (Mercedes), kellest vaid 0,009 sekundiga jäid maha Daniel Ricciardo (Red Bull) ja Kimi Räikkönen (Ferrari). Võrdse tulemuse juures kuulus neljas koht Ricciardole. Tulemused:

USA GP kvalifikatsiooni tulemused. / Twitter.com/F1

Hamilton: «Meeskond tegi väga hea töö, aga korraliku ringi kirja saamine oli tugeva tuule tõttu väga keeruline. Ent armastan Austini ringrada. Võistus tuleb vägev ja keeruline, aga olen selleks valmis.»

Vettel: «Lõpptulemusega olen rahul, kuigi kvalifikatsiooni alguses olin hädas rütmiga. Esiritta jõudmine oli väga tähtis, sest arvan, et meie võistluskiirus on väga hea, ent just kvalifikatsiooniga oleme hädas olnud.»

Bottas: «Olen pettunud. Olin kohati päris lähedal Lewisele, aga lõpuks jäin ka esireast välja.»

Hamilton edestab MM-sarja kokkuvõttes Vettelit 59 punktiga ning võib teoorias juba pühapäeval võita karjääri neljanda MM-tiitli, millega tõuseks sakslasega samale pulgale. Selle tarbeks peab Hamiltoni edu Vetteli ees olema pärast homset võistlust vähemalt 75 punkti. Selleks on kaks varianti: 1) Hamilton võidab ja Vettel ei lõpeta esiviisikus, 2) Hamilton saab teise koha ja Vettel ei lõpeta esikaheksas.

Britt ise peab mõlemat varianti ebatõenäoliseks. «Väga ebatõenäoline, et ma pühapäeval maailmameistriks tulen. Vettel oli kvalifikatsioonis tugev ja stardib esireast. Välja arvatud juhul, kui ta teeb rumala vea, mis on neljakordse maailmameistri puhul ebatõenäoline, jääb võitlus MM-tiitli nimel kestma,» sõnas Hamilton.

USA GP start antakse pühapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 22.