Liverpooli 2:0 edu ja 2:3 kaotusseisu lahutasid vaid kuus minutit

Enne mängu:

Arsenal ja Liverpool käivad Inglismaa jalgpalli kõrgliigas ühte sammu – viimasest kolmest mängust on mõlemad võitnud ühe ja viigistanud kaks. Sarnane on pilt ka liigatabelis, kus Põhja-Inglismaa klubi on hetkel 34 punktiga neljandal kohal ning Arsenal ühe vähema silmaga kohe kannul. Seetõttu on tänasel mängul ka korralik kaal – võitja saab jõulupühasid tähistada neljandal ehk viimasel Meistrite liigasse viival kohal. Kaotaja võib aga pudeneda tabelis kuuendale pügalale.

Kohad neljandast seitsmendani on Premier League’is praegu nelja punkti sees: Burnley’l on kirjas 32 ja Tottenhami meeskonnal 31 silma. Needki kaks meeskonda mängivad selles voorus omavahel.