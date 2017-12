NBA superstaar tuli jõulude eel välja eriskummalise väljaütlemisega

Irving liitus Celticsiga tänavu ning senine hooaeg on tema juhtimisel läinud igati edukalt, kui 26 võidu ning üheksa kaotusega hoiab meeskond korvpalliliigas NBA idakonverentsi liidrikohta. Järgmised kaks matši on Celticsil kavas 23. (Chicago Bulls) ja 25. detsembril (Washington Wizards) ning ajakirjanikud pärisid Irvingult, kuidas ta suhtub jõulupühadel mängimisse.

«Kogu see tingel-tangel jõulude ümber, mina sellesse eriti ei sekku. Ma ei suhtu jõuludesse tingimata kui pühadesse. Olen lihtsalt rahul, et saan oma perega olla,» selgitas Irving. Mees lisas siiski, et «kinkide avamine ja kõik need asjad» on ka väga toredad.

Ebatraditsioonilised väljaütlemised pole Irvingule midagi uut. Näiteks tunnistas ta tänavu oma uskumust, et maakera on tegelikult lapik.