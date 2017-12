Ford on ametlikult WRC-sarjas tagasi!

Järgmisel aastal löövad MM-sarjas kaasa tiimid, mille täisnimed on järgmised:

Toyota Gazoo Racing WRT

Hyundai Shell Mobis World Rally Team

Citroën Total Abu Dhabi WRT

M-Sport Ford World Rally Team

Kõige suurema huviga oodatigi just M-Sporti ametlikku nime. Juba varasemalt oli teada, et 2012. aastal tiimi tagant autotootja rahad minema viinud Ford paneb Sebastien Ogieri vägitegudest tõukuvalt sinna tagasi viimastest aastatest suurema summa, aga koostöö tegelik maht pole veel avalikkuse ette tulnud. Et Ford on tagasi meeskonna nimes, annab märku, et ilmselt saab koostöö olema tihe - Fordi tugi tähendab M-Sportile suuremat võimekust autot edasi arendada ja rahakamate konkurentidega konkurentsis püsida.

Uus MM-hooaeg algab juba jaanuaris Monte Carlo ralliga.