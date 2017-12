Sevilla andis vähiga võitlevale peatreenerile hundipassi

Sevilla on viimasest kolmest La Liga kohtumisest teeninud vaid ühe punkti ning kaotab liiga liidrile Barcelonale juba 13 punktiga. Ometi on kummastav, kui halva vormi pärast antakse hundipassi treenerile, kelle juhendamisel on meeskond liigas viiendal kohal.

Vallandamisotsuse teeb seda südametumaks, et Berizzo naasis Sevilla treeneripingile alles 15. detsembril. Seitse kuud tagasi meeskonna etteotsa astunud 48-aastane argentiinlane vajas lühikest haiguslehte, sest ta käis vähi tõttu operatsioonil.

Uudis, et Berizzo võitleb haigusega sai teatavaks Meistrite liiga mängu ajal Liverpooliga, kui treener kasutas seda 0:3 kaotusseisus olnud meeskonna motiveerimiseks. Matš lõppes 3:3 viigiga. Euroopa mainekaima klubisarja play-offi avaringis ootab Sevillat ees Manchester United.

Sevilla peatreeneritooliga on seostatud endist Barcelona lootsi Luis Enriquet.