Klopp: olge vihased, mitte kurvad!

«Meil oli viis minutit, kus meil oli ilmselgeid individuaalseid probleeme,» võttis Klopp matši kokku. «Need olid kõik Arsenali väravad. Igal ühel neist olid valearvestused. Seejärel reageerisime me palju paremini ja väärisime punkti. See oli miinimum, mille olime ära teeninud. Mängisime 94 minutit ja 89 neist oli esitus täpselt selline nagu soovisime. Ülejäänud viis minutit olid muidugi määrava tähtsusega ja neid on keeruline selgitada. Avasime neile ukse ja nad kasutasid oma võimalused ära.

Oli kummaline mäng. Harilikult on Arsenali koduväljakul punkt täiesti okei tulemus. Täna on asi teisiti.»

Liverpooli viigivärava eest hoolitses Roberto Firmino ning Klopp elas selle emotsioone elavalt välja. Sakslane viskas oma veepudeli maha ning juubeldas Arsenali fännide ees. Pärast palus mees oma käitumise eest ka vabandust. «Olin õnnelik – veidi agressiivselt õnnelik. Mina vabandasin, aga need inimesed, kui nemad paluksid andeks mulle öeldu eest, siis sellele kuluks veidi rohkem aega kui minu vabandusele,» sõnas Klopp.

Arsenali peatreener Arsene Wenger rõhutas, et 3:2 eduseisus pidanuks tema hoolealused suutma võidust kinni hoida, kuid kui arvestada, kui hirmus oli Arsenalile avapoolaeg, siis tuleb tulemusega rahule jääda. «Soovin vaheajal öeldu hoida privaatsena. Positiivne oli see, et olime vaid 0:1 taga.»