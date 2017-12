Verstappeni kahtlase väärtusega jõulukink maandus otse prügikastis

Ühe omapärasema kingitusega hiilgas noor hollandlane Max Verstappen, kingituse vastuvõtjaks oli aga Valtteri Bottas. Kui soomlane leidis ilusast pakendist tavalise plekk-konservi, oli ta pehmelt öeldes hämmeldunud. «Ei ole just kuigi paljulubav, aga kunagi ei või teada, mis sees on!» jäi Bottas esialgu siiski optimistiks. Kuid pakendis oli täpselt see, mida võiski arvata.

«Haiseb nagu kassitoit,» pidi soomlane konservi avades nentima. «Mul küll oli kass, aga ta elab nüüd vanemate juures. Äkki see on tõesti kassile...»

Lahke kingitegija osas pani Bottas aga kohe täppi. «Mingi tarkpea. Max? Ongi, jah? Kust ta teab, et mul kass on?!» imestas Bottas. «Aitäh, Max!» tänas ta seejärel hollandlast.

Ja lennutas konservi otsejoones... prügikasti.

Vaata videost, mida ja kellelt said kingiks teised sõitjad! Muuhulgas selgub, et vormel 1 sarjas on mees, kes kingib teistele iseenda pildiga raamatuid, üldiselt on aga üsna populaarsed kingitused erinevas nõmedusastmes peakatted.