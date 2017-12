Kübaratriki teinud Kane astus Messi kannule, otsustab aasta viimane mäng

Nimelt on Messi löönud 2017. aasta jooksul 54 väravat, enne tänast jäid temast ühe väravaga maha nii Cristiano Ronaldo, Bayerni ründaja Robert Lewandowski kui ka PSG ründetäht Edinson Cavani. Kuna Bundesliga ja Ligue 1 on juba talvepuhkusele läinud ning La Ligas on selle nädalavahetuse voor viimane, enne kui uuel aastal naastakse, ei saa kolm viimast meest enam tänavu rohkem skoori teha.

Küll aga on kõik võimalused Messi kinnipüüdmiseks Kane'il, kellel oli enne tänast 50 ning on ühes tänase kübaratrikiga nüüd koos samuti 53 väravat. Erinevalt mandriklubidest peab Spurs aga Inglismaal selle aastanumbri sees veel ühe mängu, sest teisel jõulupühal võõrustatakse Southamptonit. Nii ongi inglasel kõik võimalused Messile selle mänguga järele jõuda või temast koguni möödagi minna.

Top Scorers in 2017:



Lionel Messi

Goals: 54

Games: 64



Harry Kane

Goals: 53

Games: 49



Cristiano Ronaldo

Goals: 53

Games: 59



Robert Lewandowski

Goals: 53

Games: 55



Edinson Cavani

Goals: 53

Games: 62 pic.twitter.com/WyiRRb5oyv — SPORF (@Sporf) December 23, 2017

Väärib märkimist, et Inglismaa kõrgliigas 2017. aastal löödud 11 kübaratrikist koguni viis on Kane'i nimel. Neist neli jäävad aga eelmisesse hooaega. Lisaks Burnleyle on Kane tänavu kolme väravaga kostitanud Hull Cityt, Stoke'i ja West Bromwich Albioni, Leicesterile lõi ta aga koguni neli väravat. Selle hooaja väravaküttide edetabelis jagab Kane esikohta Liverpooli tähe Mohamed Salahiga, mõlemal on 19 mängu ehk täpselt poole hooajaga kirjas 15 tabamust.

Inglismaa Premier League'i kõigi aegade tabelis tõusis ta nüüd ühele pulgale Wayne Rooneyga, kaheksa kübaratrikki on karjääri jooksul kirja saanud Michael Owen ja Thierry Henry ning üheksaga on hakkama saanud Robbie Fowler. Kane'i noorust arvestades pole aga sugugi püüdmatu ka Alan Sheareri tippmark ehk 11 kübaratrikki.

Tottenham on tänase võidu järel liigatabelis 34 punktiga viiendal kohal, liidrist Manchester Cityst jäädakse aga maha juba 21 punktiga. Neljandal kohal olev Liverpool on samas vaid punkti kaugusel, Spursiga võrdselt punkte on tabelis nende igipõlisel rivaalil Arsenalil.