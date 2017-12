McGregor andis karjääri jätkumise osas aru

Maailma ühe tuntuima vabavõitluse (MMA) võistlussarja UFC raames võitles McGregor viimati 2016. aasta novembris, kui nokauteeris Eddie Alvarezi. Tänavu augustis kohtus iirlane ta kõigi aegade väärtuslikumas poksimatšis Floyd Mayweatheriga ja kaotas, ent teenis umbes 100 miljonit dollarit.

Kui UFC president Dana White avaldas kuu tagasi arvamust, et nii rikkal mehel pole vajagi ringi astuda, sõnas McGregor Sky Sportsile, et tema nälg pole kuskile kadunud.

«Asi pole minu jaoks ilmtingimata rahas, ma olen võitlemise osas kirglik. Mulle meeldib võidelda. Jätkan seda nii kaua kuni mu tervis vastu peab ning olen valmis tegema tööd, mida see nõuab.»

Samas tunnistas ta, et pole rumal, et sellega elu lõpuni tegeleda. «See on ohtlik, halastamatu äri ning olen sellest teadlik,» sõnas ta ja lisas, et tõepoolest - raha tal on. «Ma ei pea seda tegema (raha pärast). Ma teen seda armastuse pärast.»