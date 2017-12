Portugali kõrgliiga pallur suri jõululaupäeval

Ferreira põdes vähki, mille diagnoosi sai eelmise aasta sügisel. Tõelise jalgpallihingena pikendas ta aga hiljuti oma lepingut, mis oleks kehtinud järgmise hooaja lõpuni.

«Ta on meid jätnud, aga ei lahku kunagi,» teatas Boavista klubi oma järelhüüdes. «Taevas on täna üks täht juures.»

Edu Ferreira, a talented 20-year-old, has tragically passed away following a battle with cancer.



"He has left us, but he will never leave us."



Our thoughts are with Edu's family, his friends, and his Boavista colleagues.



Descansa em Paz. pic.twitter.com/uXLCigBnZr