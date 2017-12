Autoralli MM-sarjaga on liitumas veel üks eksootiline ralli

Tšiili kandidatuuri arutatakse juba aprillikuus Argentiina ralli ajal. Kui see õnnestub, on MM-kalendris 14 etappi.

WRC-sarja promootor Oliver Ciesla kinnitas Motorspordile, et lepingule ollakse päris lähedal. «See oleks metsalähedane ralli sujuvate teede ning mägiste tingimustega, kus katsed lähevad kõrgemale kui 2000 m merepinnast,» selgitas ta.

2019. aasta kalendrisse pressib end ka Jaapan, kelle huvi on suurim seoses 2020. aasta Tokyo olümpiamängudega.

Ciesla loodab, et tulevikus laieneb MM-sari suisa 16 etapini. «Ideaalis võiksid toimuda pooled rallid väljaspool Euroopat. Lisaks Tšiilile ja Jaapanile on endiselt oluline meie jaoks Hiina. Lisaks oleme vestelnud teiste riikidega Aasias ja minu nägemuses on tulevikus tagasi ka Safari ralli Aafrikas,» rääkis ta.

Tulevikus võib MM-sarja kuuluda ka Rally Estonia. Alates järgmisest suvest loodetakse starti meelitada WRC-sarja tipptiime ning siht on 2021. aastaks murda MM-kalendrisse.

«MM-etapi siht, mille suunas me liigume, on 2021, aga see ei välista, et see juhtub varem, see ei välista, et seda ei juhtu kunagi,» rääkis Urmo Aava ja Silver Kütiga ralli peakorraldajate sekka kuuluv Tarmo Hõbe Postimehele antud intervjuus.

«Me oleme juba andnud mõista, et oleme võimelised pooleaastase etteteatamisega tegema väga hea MM-etapi. Aga järgmiseks aastaks on meil sellest ka füüsiline tõestus olemas. Me tahame, et kõik rallirahvas – tiimid ja sõitjad – ütleksid, et Eestis on nii äge, me tahame sinna minna.»