Šarapova: dopingukeeld tegi mind tugevamaks

Šarapova tunnistas, et on endaga hästi läbi saanud ning tihti oma mõtteid päevikusse kirjutanud. «Aga võistluskeelu ajal oli raske mõtteid paberile panna. Paljud inimesed minu ümber ütlesid, et kasvasin tänu keeldudele ja piirangutele. See tegi mind tugevamaks.»

30-aastane Šarapova sai eelmise aasta alguses võistluskeelu, sest tarvitas meldooniumit. Venelanna väitis, et on terviseprobleemide tõttu ravimit tarvitanud alates 2006. aastast, kuid ravim lisati keelatud ainete nimekirja 2016. aasta 1. jaanuarist. Ta kaebas Rahvusvahelise Tenniseliidu otsuse spordikohtusse ning tema keeld lühenes.

Tänavu aprillis 15-kuulise dopingukaristuse järel Stuttgartis väljakule naasnud Šarapova pidi aga pikalt tagasituleku nimel võitlema.

«Olin seda stsenaariumit korduvalt oma mõttes läbi mänginud. Turniirieelsel ööl magasin paremini kui kunagi varem. Siiski oli taas võistelda mulle suureks šokiks. Keegi ei saa selleks valmistuda.»

Tennisesse naasmine oli raske. Esmalt ei saanud ta Prantsusmaa lahtistele vabapääset ning pidi Wimbledoni turniirist loobuma reielihase vigastuse tõttu. Muruhooaeg jäigi venelannal täielikult vahele ning seetõttu polnud tal piisavalt punkte, et kvalifitseeruda US Openi põhiturniirile. Siiski jõudis ta USA lahtistel 16 parema sekka.

Oktoobris andis venelanna välja autobiograafia pealkirjaga «Peatamatu: minu senine elu», milles tunnistas, et ei kontrollinud, kas ravim, mida ta võtab enda väitel alates 2006. aastast, on jätkuvalt lubatud. Meldoonium kanti keelatud ainete nimekirja mullu 1. jaanuaril.

Praegu on kunagine maailma tennise esireket langenud maailma edetabelis 60. kohale. Ta ei usu, et peab sama kaua tipptennises vastu nagu äsja emaks saanud 36-aastane Serena Williams, ent mingid eesmärgid tal on. «Tahaksin 2020. aastal Tokyo olümpiamängudel võistelda. Aga kui see ei õnnestu, pole ma pettunud.»