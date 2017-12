Ogier: tegin end tänavuse tiitliga kuulsamaks kui nelja eelmisega kokku

«Sellistes oludes võitmine pakkus väga suurt rahuldust,» sõnas prantslane väljaandele Autosport, rõhutades, et hindab ise kõiki viite tiitlit võrdselt, kuid on üllatunud sellest, kuidas tema tänavusele võidule kodumaal reageeriti.

«Maailmameistriks ei tulda kunagi üksi, vaja on suurt võistkonda. Inimesed kipuvad arvama, et parimas võistkonnas on lihtne võita. Ei ole, isegi kui sul on parim auto ja parimad abilised. Pead ikkagi oma töö hästi ära tegema. Aga kui sul on väikseim tiim ja väikseim eelarve, on see kõik veel raskem,» viitas Ogier asjaolule, et erinevalt Toyotast, Hyundaist ja Citroënist ei saanud M-Sport lõppenud hooajal nautida tehase tuge. «Ilmselt seepärast hinnataksegi meie seekordset võitu kõrgemalt ja see on väga nauditav.»

Ford kasvatas küll tulevaks aastaks M-Spordi toetust ja võistkonna nimessegi lisandus Fordi nimi, kuid Autosport märgib, et sisuliselt on tegu siiski jätkuvalt eratiimiga. MM-sari muutub eeldatavalt tänavusest veelgi tasavägisemaks, ehkki selgi hooajal võitsid etappe kõik neli osalevat tootjat. Poodiumi kõrgeimale astmele õnnestus tõusta koguni seitsmel sõitjal.

«Fännid armastavad seda, kui kõik võistkonnad suudavad võita. Olen alati öelnud, et parimad spordialad on need, kus võitjat ei saa ennustada. Praegu on iga ralli eel võimatu öelda, kes võidab. Armastan seda MotoGP juures ja samuti rallis,» rääkis Ogier.

MM-sarjas on nüüd 14 viimasel hooajal võidutsenud Sebastieni nimeline prantslane – Ogier’ viiele tiitlile eelnes Sebastien Loebi üheksa-aastane valitsemisaeg. «Prantsusmaa jaoks on rallis imeline aeg. Vahel tundub mulle, et prantslased ei mõista seda ja neile tundub normaalsena, et oma mees võidab. Aga tegu on kahtlemata erilise ajajärguga. Ja kuniks me võistleme, on meil plaanis seda veelgi pikendada!» lubas Ogier.