Otseblogi: Liverpool kohtub Swansea'ga, Klavan taas põhikoosseisus!

Mängu eel:

Eelmises voorus lubas Liverpool kuue pöörase minuti jooksul Arsenalil 0:2 kaotusseisu 3:2 eduks pöörata ja pidi lõpuks rahul olema sellega, et 3:3 viigiga suudeti päästa vähemalt ükski punkt. Liigatabelis ollakse enne vooru algust 35 punktiga neljandal kohal, ent lähimad jälitajad Arsenal ja Tottenham jäävad vaid punkti kaugusele.

Swansea on samal ajal liiga punane latern, sest 19 mängust on kogutud vaid 13 punkti. Viimati tehti 1:1 viik Crystal Palace'iga, enne seda jäädi aga 1:3 alla Evertonile ning see kohtumine viis ka töökoha peatreenerilt Paul Clementilt. Täna juhendab meeskonda 35-aastane mängiv peatreener Leon Britton, kes on sel hooajal neli korda algkoosseisus ka platsil käinud.

Kuu aega väljakutelt eemal olnud Liverpooli kaitsja Joel Matip on taas mänguvalmis, ent Klavani ja Dejan Lovreni koostöö keskkaitses on viimastes mängudes üldiselt klappinud. Viimati ei olnud Klavanil kolmes Arsenali väravas süüd, ennekõike pidid selle kohtumise järel peeglisse vaatama noor äärekaitsja Joe Gomez ja väravavaht Simon Mignolet. Seetõttu spekuleeritaksegi, et Jürgen Klopp võib täna väravasse panna hoopis Loris Kariuse. Tõde selgub täpselt tund enne avavilet ehk Eesti aja järgi kell 18.30, kui avaldatakse meeskondade algkoosseisud.