Kõrge tunnustus: Tänakust on saanud puudusteta sõitja ja tiitlipretendent

«Mullu ei võinud veel kindel olla, kas ta suudab tippu tõusta – teda ei saanud ikka veel täielikult usaldada. Jah, Tänakul oli loomulikku talenti, et olla heal päeval kõigist kiirem, kuid võimalused olid endiselt 50-50: ta kas võidab või pargib auto puude vahele. Sel aastal sai ta küpseks ja võitmise tõenäosus kasvas hüppeliselt. Keegi oleks Tänaku sees nagu nupule vajutanud ja see vajutaja oli tema meeskonnakaaslane Ogier. Tema eeskujul võitis Tänak kaks rallit ja on muutunud igakülgseks sõitjaks. Rääkimata sellest, et uuel hooajal ohustab ta tõsiselt Ogier’ tiitlit,» kõlas Autosporti kokkuvõte Tänaku aastast.

Esikohale asetati mõistagi Ogier, sest: «Ta ei olnud kõige kiirem. Ta ei sõitnud kõige rohkem kilomeetreid liidrina. Ta ei võitnud kõige rohkem etappe. Mida ta siis esikohal teeb, võiks küsida? Lihtne. Ogier oli ikkagi hooaja lõikes parim sõitja.»

Miks aga jäeti Tänakust tahapoole Thierry Neuville, kes temast tegelikult MM-sarja kokkuvõttes eespool lõpetas? «Ta oli kiireim. Ta sõitis kõige rohkem kilomeetreid liidrina. Ta võitis kõige rohkem etappe. Miks ta siis kolmandal kohal on, võiks küsida? Lihtne. Liiga palju vigu,» põhjendati hinnangut tabavalt. «Tõsi, auto polnud piisavalt hea, et temast maailmameistrit teha, aga maailma parimaks pürgija ei saa ka teha sama lolle vigu nagu näiteks Rootsis. Neuville oli Poolas ja Austraalias imeline, aga Soomes, kus tal oli võimalus MM-sarjas suur edu käte võidelda, sõitis ta kohutavalt.»

Esikolmikule järgnesid Autosporti tabelis Elfyn Evans, Kris Meeke, Jari-Matti Latvala, Andreas Mikkelsen, Craig Breen ja Esapekka Lappi. Esikümne viimast kohta jagasid Hyundai sõitjad Hayden Paddon ja Dani Sordo.