Mercedese ahvatlev tõmme võib Ricciardo ja Red Bulli teed lahku viia

«Vaatame aasta alguses, kuidas auto liigub ja kuidas asjad sujuvad. Meie siht on kindlasti Danieliga lepingu pikendamine,» sõnas Horner. Ricciardot seob Red Bulliga praegu leping tuleva aasta lõpuni. Sama pikk leping on Mercedese võistkonnas ka Valtteri Bottasel, kuid 2019. aastaks jääb hõbenoolte võistkonnas praeguse seisuga üks sõitjakoht vabaks ja see on ahvatlev võimalus.

«Tegu on esimese korraga Danieli karjääris, kui talle terendab vabaagendiks saamine,» tõdes Horner. «Ja see on tema jaoks ülitähtis aeg, sest ta on 28-aastane. Seetõttu on järgmine samm tema jaoks määrava tähtsusega.»

Samas märkis Horner, et isegi kui Ricciardo peaks aasta pärast võistkonnast lahkuma, jagub neil kuhjaga võimalikke asendajaid. «Oleme oma noortesse sõitjatesse palju panustanud ja meie ridades on mitu andekat meest. Valikuvõimalust on,» sõnas Horner. Näiteks tegi Toro Rosso tiimis tänavu väga hea hooaja hispaanlane Carlos Sainz Jr, kuid Red Bulli noortesüsteem «toodab» pea igal aastal mitu andekat sõitjat.