Mourinho tegi terava torke Manchester City kulutamise suunas

«Me üritame teist järjestikust aastat ehitada jalgpallimeeskonda, mis pole maailma parim, sest Manchester City ostab äärekaitsjaid ründajate hinnaga,» sõnas portugallasest loots 26. detsembril pärast võidetud viigipunkti Inglismaa kõrgliigas, vahendab BBC. United mängis võõral väljakul 2:2 viiki Burnleyga.

Ka United on viimaste aastate jooksul kõvasti raha kulutanud. Meeskonnaga on liitunud poolkaitsjad Paul Pogba (89 miljonit naelsterlingit), Nemanja Matic (40 miljonit) ja Henrikh Mkhitarjan (26,3 miljonit), ründaja Romelu Lukaku (75 miljonit) ning kaitsja Eric Bailly (30 miljonit). Ja paljud teised.

«See (300 miljonit) pole piisav,» sõnas Mourinho. «Suurklubide jaoks on hinnad võrreldes teiste klubidega erinevad. Ajaloolised klubid (eesotsas Manchester Unitediga) saavad üleminekuaknas karistada oma ajaloo pärast. Poisid (ilmselt Manchester City – toim) teevad, mida suudavad ja teevad seda hästi,» lisas Unitedi peatreener, kelle sõnul on «suurklubil» ja «suurel jalgpallimeeskonnal» tohutu erinevus, mis lööb välja just mängijate soetamisel.

United hoiab poole hooaja järel Inglismaa kõrgliigas teist kohta. Liidripositsioonil paiknev City on pidanud ühe kohtumise vähem ning kogunud 12 punkti rohkem.