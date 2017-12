Kogenud advokaat: Froome riskeerib kaheaastase võistluskeeluga

Šveitsi spordiadvokaat kaitses Diego Ulissit, kes andis 2014. aasta Giro d’Italial dopinguproovi, mis sisaldas liiga suures koguses Salbutamooli, vahendab Spordipartner.ee.

«Froome’i tegutsemine on väga riskantne,» ütles Taminelli. «Nad (ratturi kaitsjad) üritavad väita, et Froome ei võtnud rohkem (Salbutamooli), kui oli lubatud. Nüüd peab ta seda tõestama ja see on raske. Ebaõnnestudes määratakse talle kaheaastane võistluskeeld.»