Venelased jahivad vilepuhujat, advokaat marus: ROKis töötavad argpüksid

BBC vahendab Waldeni süüdistust, nagu oleks Venemaa asunud vasturünnakule, nõudes ROKilt kulisside taga Rodtšenkovi väljaandmist. Moskva dopingulabori kunagine juht põgenes kaks aastat tagasi USAsse ja on jätkuvalt avalikkuse eest peidus. Arvestades, et just tema tunnistuste põhjal jäeti Venemaa koondis veebruaris toimuvatelt Pyeongchangi olümpiamängudelt kõrvale, on venelastel kättemaksuks küllaga põhjust.

«Kui Venemaa soov läbi läheb, ootavad doktor Rodtšenkovi ees piinamine ja surm,» ei hoidnud Walden olukorda kirjeldades värve kokku. ROK aga ei vaevu Waldeni sõnul Rodtšenkovi kaitseks «väikest sõrmegi liigutama». Seetõttu ähvardab Walden, et olukorra püsimisel ei pruugi tema klient enam ametivõimudele lisatunnistusi anda.

Venemaal dopinguskandaali uuriv komisjon on avalikult kinnitanud, et palub USAlt Rodtšenkovi väljaandmist. Lisaks on president Vladimir Putin andnud mõista, et ameeriklased võisid «vilepuhuja» millegagi uimastada, et temalt soovitud tunnistusi kätte saada. «Koomiline,» kõlas Waldeni kommentaar presidendi väitele.

Kui kaitset ei paku, siis...

«Venemaa teab, et ROK plaanib Spordiarbitraažis doktor Rodtšenkovi tunnistusele toetuda. Kümned Venemaa sportlased on enda võistluskeelu ju just sinna edasi kaevanud. Muidugi tahaksid venelased teda vaigistada ja tal tunnistuse andmise võimatuks muuta,» lisas Walden.

Tema meelest on võim selles juhtumis ROKi käes. «Nad võiksid isegi niinimetatud neutraalsetele sportlastele võistluskeelu määrata, keelata neil avatseremoonial marssida või kehtestada osalemiskeelu ka tulevasteks mängudeks. Kahjuks keeldub ROK, kes venelaste olümpialt eemale jätmisel nii tugevalt doktor Rodtšenkovi tunnistusele toetus, teda aitamast,» teatas Walden.

«ROK peab tegutsema. Soovisin nende ametnikega kohtuda, tegin ettepanekuid, kuidas nad saaksid doktor Rodtšenkovile peetava jahi lõpetada... Mulle öeldi otsesõnu, et ROK ei võta selle nõiajahi asjus Venemaa vastu midagi ette,» kurtis Walden.

Seejärel läks Walden üle varjatud ähvardustele. «Võib-olla juhtub hoopis nii, et doktor Rodtšenkov «ei ole enam saadaval». Siis on ehk need korruptandid, kes Venemaa täieliku olümpiakeelu vastu võitlesid, rahul. Ja olekski probleem lahendatud. Kõik tõendid rahvusvahelise korruptsiooni ja altkäemaksude kohta maetaks maha,» rääkis Walden. «ROK teab näiteks sedagi, et doktor Rodtšenkovil on infot ka dopingutarvitamise kohta jalgpallis.»

Turvalisus iga hinna eest

Advokaat lisas, et tema põhitöö on Rodtšenkovi turvalisuse tagamine iga hinna eest. «Ehkki ta on julge mees ja koostööks valmis, pean ma tema advokaadina kaaluma, kas tal ikka tasuks ROKile tunnistuste andmise nimel oma turvalisusega jätkuvalt riskida. Üks on kindel – kui vilepuhujad võivad ka edaspidi oodata ROKilt tegevusetust, ei tule ükski inimene enam olümpial tegutsevaid petiseid puudutava infoga välja. Oleksin mina ROKi argpükslikkusest teadnud, oleksin võib-olla soovitanud doktor Rodtšenkovil teise tee valida.»

ROK eitas Waldeni süüdistusi kategooriliselt, märkides, et on tegelenud Rodtšenkovile erilise kaitse otsimisega. Samas rõhutati, et olümpiakomitee võimuses pole füüsiliselt tunnistajate turvalisust tagada. «Naeruväärne on väita, nagu meile meeldiks võimalus, kui härra Rodtšenkov muutuks mingil moel «mitte kättesaadavaks». ROK tegi koostööd WADAga, kes kirjutas Venemaa spordiministrile ja Venemaa olümpiakomiteele, tegemaks neile selgeks, et härra Rodtšenko väärib kaitset. ROKi advokaadid on pidevas suhtluses härra Rodtšenkovi advokaatidega ja me pole kordagi dialoogist keeldunud.»